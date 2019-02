Els observadors del judici de l'1-O denuncien la «criminalització» del dret de protesta

A les portes de la tercera setmana del judici de l'1-O, amb els interrogatoris de Jordi Cuixart i Carme Forcadell dimarts i les declaracions dels testimonis a partir de dimecres, els observadors internacionals d'International Trial Watch han fet la segona setmana del judici. Els experts han fet diverses advertències. De nou, es critica que no s'hagi habilitat la traducció simultània al català i recorden que tots els acusats han denunciat aquesta situació perquè, diuen, "redueix l'espontaneïtat en les respostes i elimina la fluïdesa".Assenyalen també que la Fiscalia ha incorregut "en imprecisions i preguntes que podrien ser suggestives i/o capcioses". També critiquen les jornada maratoniana que es va viure dimecres i recalca que els acusats presos van estar al Tribunal Suprem des de les vuit del matí fins a dos quarts d'onze de la nit. "Van arribar a la presó al voltant de la mitjanit, quan ja no hi ha sopar calent ni possibilitat de dutxar-se i havent-se de llevar a les sis", denuncien, i afegeixen que, en aquestes condicions, els acusats poden no estar en "plenes facultats" per sotmetre's a un interrogatori durant hores.Els observadors internacionals també fan referència als drets fonamentals com la llibertat de reunió, en concret al cas de Jordi Sánchez. "Les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han estat especialment preocupants", diuen els experts a través d'un comunicat. Denuncien que les acusacions "confonen la comunicació de les manifestacions amb una suposada autorització, i es criminalitza la convocatòria i participació en manifestacions massives". Afegeixen també que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat "desconeix" el concepte de les "manifestacions espontànies", reconegudes pel dret internacional. "Les acusacions estan invertint l'ordre interpretatiu constitucionalment exigible quan hi ha drets fonamentals en joc", reblen els experts.Per últim, els observadors avisen que les parts no coneixen el calendari complet del judici ni l'ordre dels testimonis, "cosa que dificulta enormement la preparació dels interrogatoris". Així mateix, destaquen l'alternació de l'ordre de la pràctica de prova que es preveu a l'article 701 de la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim): "No s'ha seguit l'ordre proposat pel Ministeri Fiscal, sinó que l'elecció dels declarants respon al fet d'haver ocupat un càrrec polític".Els observadors internacionals han fet més valoracions de la segona setmana de judici. Aplaudeixen que el tribunal permeti que els acusats seguin amb les seves defenses un cop acabat l'interrogatori i que no hi hagi un limit de temps en els interrogatoris, "permetent així que s'expressin i responguin àmpliament".De tota manera, recorden que no s'ha reservat plaça per als observadors internacionals, que s'ha de fer cua de matinada per aconseguir accedir a la sala i que es limita l'accés de telèfons mòbils d'una maner que podria ser "arbitrària i innecessària".

