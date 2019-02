«Green Book» guanya l'Oscar a millor pel·lícula en una gala gris i molt repartida en premis

Rami Malek, com a guanyador al millor actor Foto: Europa Press



Sorpresa, confusió i avorriment. Aquests serien els tres adjectius per definir la 91a gala dels Premis Oscar que es va celebrar ahir a la matinada al Dolby Theatre de Los Angeles. Obviant tots els pronòstics, Green Book s'ha emportat el guardó a millor pel·lícula, a més del millor actor secundari (Mahershala Ali, és el seu segon) i millor guió. Una de les grans perdedores de la nit va ser La favorita, que optava a 10 nominacions i només se'l va endur Olivia Colman com a millor actriu. Roma, que també n'optava a 10, va endur-se tres premis, amb un Cuarón com a millor director.L'Acadèmia de Hollywood, definitivament, s'ha rendit als designis del públic, que tenia com a preferides (i taquilleres) Black Panther, Bohemian Rhapsody i Green Book. Netflix és una de les reconegudes de la nit, gràcies a les estatuetes que s'ha endut el film de Cuarón. La plataforma de streaming més famosa del món va invertir el doble de diners en publicitat del que va costar produir la pel·lícula en si mateixa.Spike Lee ha tornat a ser reconegut per l'Acadèmia del Cinema de Hollywood, amb l'Oscar a Millor Guió Adaptat. El Dolby Theatre li ha dedicat una ovació a peu dret per un dels directors més prolífics però que feia molt de temps que no trepitjava la catifa vermella dels premis. És el primer Oscar "oficial" que rep, després de l'honorífic el 2015.



Una cerimònia amb polèmiques diverses



​Aquesta edició ha estat problemàtica per molts motius, però l'Acadèmia ha provocat un malestar general en moltes de les seves decisions, la majoria d'elles modificades amb el pas dels dies previs a la cerimònia, marcant un to d'improvisació que ha deixat un regust amarg. Com per exemple ni tan sols incloure el nom de Stanley Donen, mític director de cinema de pel·lícules com Singing in the rain, que va morir dissabte.

Tots els guanyadors dels Oscar 2019 Millor pel·lícula

Green Book



Millor director

Alfonso Cuarón per Roma



Millor actor

Rami Malek per Bohemian Rhapsody



Millor actriu

Olivia Colman per La favorita



Millor actor de repartiment

Mahershala Ali per Green Book



Millor actriu de repartiment

Regina King, per El blues de Beale Street



Millor guió original

Green Book



Millor guió adaptat

Infiltrado en el KKKlan



Millor pel·lícula animada

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Millor pel·lícula de parla no anglesa

Roma, d'Alfonso Cuarón



Millor fotografia

Roma



Millor disseny de producció

Black Panther



Millor vestuari

Black Panther



Millor muntatge

Bohemian Rhapsody



Millors efectes especials

First Man



Millor maquillatge i perruqueria

El vicio del poder



Millor muntatge de so

Bohemian Rhapsody



Millor mescla de so

Bohemian Rhapsody



Millor banda sonora

Black Panther



Millor cançó

Shallow, de Lady Gaga i Bradley Cooper a A Star is Born



Millor documental

Free Solo



Millor curtmetratge documental

Period: End of sentence



Millor curtmetratge de ficció

Skin



Millor curtmetratge animat

Bao

Una gala marcada, a més, per l'absència d'un presentador, fet que no passava des de feia 30 anys. L'humorista Kevin Hart va renunciar a ser el conductor de la cerimònia després que es fessin públics diversos acudits homòfobs del seu passat. Hart va declinar-ho voluntàriament. La paritat també va ser un dels problemes de la nit, ja que gairebé tres quartes parts de les nominacions eren homes.Tot i això, la gala ha patit els seus clàssics problemes de discursos eterns i reivindicacions diverses.hem realitzat la crítica de cada una de les nominades a millor pel·lícula:En un moment en què el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia i els dogmes carregats d'odi poblen mig planeta, arriba aquesta pel·lícula senzilla, fresca i plena de missatges extrapolables als nostres dies. El viatge en què ens transporten Viggo Mortensen i Mahershala Ali és una catarsi en companyia de l'espectador, llimant totes aquelles carències que gairebé tots tenim, sense voler-les admetre, en un món com el nostre.Una oda enverinada de cinisme, ironia i acidesa que relata la vida de la cort d'una reina titella del segle XVIII. Yorgos Lanthimos e s consagra amb aquesta pel·lícula com un dels millors directors de cinema del món, amb el seu perfilat i acurat estil tan peculiar de rodar.

«Roma»: les dones silenciades i oblidades (crítica)

​

La llista completa de nominats la podeu consultar en aquest enllaç.

