Detingut un home de 36 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual a Gironella

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual a una jove major d'edat a Gironella, segons ha avançat Regió7 i ha pogut confirmació. Els fets van passar dissabte als voltants de la mitjanit en un portal del carrer Pont de les Eres, a prop de la biblioteca municipal. Veïns de la zona van avisar a la policia catalana alertats pels forts crits d'una discussió entre el presumpte agressor i la seva víctima. Es tracta del segon cas de violació en només set dies al Berguedà.L'Ajuntament de Gironella ha fet públic un comunicat aquest vespre on mostra "el més ferm rebuig davant d'aquesta presumpta agressió sexual intolerable" i explica que el consistori "està oferint tot el suport a la persona agredida i a la seva família, tant en l'assessorament i l'acompanyament com en l'atenció necessària des dels propis Serveis Socials municipals, així com també del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), coordinadament amb el Consell Comarcal del Berguedà". L'ajuntament demana també "respecte total per la privacitat de la víctima". L'home detingut passarà a disposició judicial entre dilluns i dimarts.

