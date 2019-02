Els sindicats de metro i TMB no arriben a cap acord i es manté la vaga coincidint amb el Mobile

Els sindicats de treballadors del Metro de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no han arribat a cap acord en la reunió 'in extremis' convocada aquest diumenge per Treball. Després de més de tres hores de negociació, es manté la vaga prevista des d'aquest dilluns i fins divendres, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress. (MWC)L'objectiu de la trobada era intentar trobar un acord per desconvocar les aturades parcials al metro. El Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 50% durant les hores punta en la vaga, un percentatge que des de l'Ajuntament de Barcelona i TMB es consideren insuficient i per sota dels fixats en la protesta de fa dos anys.