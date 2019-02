Felip VI i la Moncloa fan del sopar del Mobile un homenatge a la «plena democràcia» espanyola

La política ha robat protagonisme a la tecnologia en el sopar d'inauguració del Mobile World Congress (MWC), celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. A les portes de la tercera setmana del judici a l'1-O al Tribunal Suprem, les autoritats espanyoles i catalanes han volgut marcar perfil davant els representants d'empreses tecnològiques d'arreu del món. Precisament, amb la voluntat d'aprofitar l'altaveu global, la Moncloa i la Casa Reial han fet front comú. Felip VI ha reivindicat Espanya com una "democràcia plena" mentre que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha qualificat l'estat espanyol com una "gran democràcia".El protocol marcava que el rei i Calviño serien les últimes autoritats a parlar. El president del Govern, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, doncs, no han tingut oportunitat de respondre les seves paraules. Amb tot, el president i l'alcaldessa, que han evitat participar al besamans reial, han volgut interpel·lar el cap d'estat i la ministra.Torra ha començat la seva intervenció recordant que fa dos anys era Carles Puigdemont qui participava en la inauguració de l'MWC. "M'agradaria recordar-lo a ell i als membres del seu govern que avui no podem ser aquí amb nosaltres", ha afirmat Torra en al·lusió als presos polítics i als exiliats."Sabem d'on venim i on volem anar", ha assegurat Torra, que ha qualificat Catalunya com un país de "creadors revolucionaris". El president també ha assegurat que el país ha "estimat" sempre la democràcia, els drets humans i la lluita pels drets civils i ha expressat que ho continuarà fent en el futur. "Catalunya ha fet de la seva voluntat d'existir el seu senyal d'identitat", ha conclòs.Colau ha estat l'encarregada d'obrir el torn de discursos i ho ha fet apel·lant a defensar els "valors republicans" en un món "on augmenta la por". També, a garantir que el sector tecnològic es posi a disposició de la ciutadania per abordar els reptes econòmics i climàtics que han de venir.Uns reptes que, segons Felip VI, Espanya està molt ben preparada per abordar. El monarca no ha deixat escapar l’oportunitat de reivindicar Espanya com una “democràcia plena” i de defensar la Constitució. Tot plegat mentre a pocs metres del MNAC, centenars de persones convocades pels CDR i Arran, expressaven el seu rebuig a la presència del rei El rei, en un discurs pronunciat en castellà, anglès i català, ha recordat als assistents que enguany Espanya ha celebrat els 40 anys de la Constitució i ha expressat que l’aprovació de la carta magna va suposar “un èxit polític sense precedents”. El cap d’estat ha assegurat que Espanya és una “plena democràcia” reconeguda internacionalment i que el país ha aconseguit els nivells de “prosperitat” i “benestar” més alts de la història. Els elogis a Espanya no han acabat aquí i el rei ha insistit que l’estat compta amb unes institucions “sòlides”, i també amb la força política i econòmica necessària.Calviño li ha seguit el joc i ha parlat d'Espanya com una "gran democràcia", on impera el mandat de la Constitució i de les lleis. La ministra també ha agraït a GSMA que mantingui Barcelona com a seu del Mobile, la qual cosa assegura que ajuda a "posicionar Espanya com una referència mundial de les tecnologies de la informació.No tot han estat lloances a Espanya, sinó també al paper que la tecnologia ha de jugar en el desenvolupament de la societat. Calviño ha demanat que la tecnologia contribueixi a la creació d'una economia inclusiva, mentre que Felip VI ha expressat les seves esperances en què la innovació serveixi per "construir un futur on tothom participi".El rei també ha demanat enfortir la col·laboració entre el sector privat i l'administració pública, respectar la privacitat dels consumidors i generar espais per a la innovació.Torra ha recordat que aquesta setmana el Govern aprovarà el pla estratègic sobre el 5G a Catalunya. "Ho considerem un punt clau per convertir Catalunya en una nació digital", ha assegurat.Mentrestant, Colau ha reivindicat Barcelona com a "capital tecnològica" i ha expressat la seva voluntat que aquesta capitalitat serveixi per crear una societat "més justa i feminista". "És l’hora de la tecnologia i de les ciutats; de les ciutats obertes, innovadores i verdes", ha apuntat l'alcaldessa.El Mobile comença aquest dilluns a Barcelona, amb una edició marcada per les novetats en 5G i intel·ligència artificial. També per les revelacions del conseller delegat de GSMA, John Hoffman, que va reconèixer que el congrés va plantejar-se marxar de Barcelona per la conflictivitat política, i per la vaga dels treballadors de metro. Un any més, doncs, el congrés de telefonia mòbil arriba marcat pels conflictes sense resoldre que es viuen a la ciutat que l'acull.

