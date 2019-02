El context polític protagonitza la inauguració del Mobile

La columna talla el trànsit de Maria Cristina i es dirigeix cap al MNAC, on soparà Felip VI en el marc inaugural del Mobile. Ja són gairebé 300 persones les que enfilen cap al museu https://t.co/PSi1HKWKv6 pic.twitter.com/vMLFkWbCpg — NacióDigital (@naciodigital) February 24, 2019

Els discursos del president de la Generalitat, Quim Torra, i de l'alcaldessa de Bacelona, Ada Colau, en la inauguració del Mobile World Congress (MWC) han tingut un marcat to polític. L'alcaldessa ha estat la primera autoritat a intervenir i ha apel·lat a defensar els "valors republicans" en un món "on augmenta la por". Torra ha recordat que era Carles Puigdemont qui fa dos anys participava en la inauguració de l'MWC i també que l'expresident està ara exiliat, conjuntament amb altres membres del seu govern."Sabem d'on venim i on volem anar", ha afirmat Torra, que ha qualificat Catalunya com un país de "creadors revolucionaris". El president també ha assegurat que Catalunya ha "estimat" sempre la democràcia, els drets humans i la lluita pels drets civils i ha expressat que el país ho continuarà fent en el futur.Colau i Torra han evitat el besamans del rei, tal com estava previst, que ha comptat amb diverses personalitats polítiques i empresarials d'arreu del territori.Després de la intervenció de Torra, ha estat el torn de la ministra d'Ecomomia, Nadia Calviño. La ministra tampoc ha obviat el context polític i ha defensat la Constitució i el marc legal vigent, alhora que ha qualificat Espanya com una "gran democràcia".El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha acollit el sopar d’inauguació del Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà entre el 25 i el 28 de febrero a Barcelona. El rei Felip VI ha presidit l’acte i no ha deixat escapar l’oportunitat de reivindicar Espanya com una “democracia plena” i de defensar la Constitució. Tot plegat mentre a pocs metres del MNAC, centenars de persones convocades pels CDR i Arran, expressaven el seu rebuig a la presencia del rei.El monarca, en un discurs pronunciat en castellà, anglès i català, ha recordat als assistents que enguany Espanya ha celebrat els 40 anys de la Constitució i ha expressat que l’aprovació de la carta magna va suposar “un èxit polític sense precedents”. El cap d’estat ha assegurat que Espanya és una “plena democràcia” reconeguda internacionalment i que el país ha aconseguit els nivells de “prosperitat” i “benestar” més alts de la història. Els elogis a Espanya no han acabat aquí i el rei ha insistit que l’estat compta amb unes institucions “sòlides”, força política i econòmicaBarcelona es convertirà novament del 25 al 28 de febrer en la capital mundial del mòbil, amb tot el que això representa. El Mobile World Congress (MWC) suposarà l'arribada a la ciutat de milers de congressistes; la contractació, moltes vegades precària, de desenes de milers de treballadors; i la possibilitat de conèixer les novetats tecnològiques, enguany centrades en el 5G i la intel·ligència artificial. Centenars de persones convocades pels CDR i diverses organitzacions com Arran han protestat la presència del rei espanyol Felip VI a Barcelona en el marc del sopar inaugural del Mobile World Congress 2019. La concentració s'ha fet a plaça d'Espanya, on han enfilat per Maria Cristina per protestar a les portes del museu barceloní a Montjuïc.El Mobile haurà de conviure amb la vaga al metro de Barcelona, però sembla que l'empresa organitzadora del certamen, GSMA, ja s'ha acostumat a viure en ambients conflictius. O, en paraules del seu conseller delegat John Hoffman, "factors de risc". En la presentació de l'edició d'enguany, la catorzena, Hoffman va reconèixer que GSMA va valorar marxar de Barcelona a causa del conflicte polític català i va recordar que el 2016 ja hi va haver una vaga de metro. Tot i això, el Mobile segueix a la capital catalana i així serà fins al 2023. "És el millor lloc", va sentenciar Hoffman.Enguany l'empresa organitzadora preveu que l'MWC tingui un impacte econòmic de 473 milions d'euros i crear 13.900 llocs de treball temporals, tant directes com indirectes. Més de 2.400 expositors de 200 països prendran part al congrés i també hi seran presents 170 delegacions governamentals. Pel que fa als assistents, la previsió dels organitzadors és acollir 107.000 persones, la qual cosa suposaria igualar el registre de l'edició del 2018. Qui hi vagi sense invitació haurà de pagar els 790 euros que costa l'entrada més barata.L'MWC se celebrarà als recintes de Fira Barcelona, a Montjuïc i a L'Hospitalet i també a La Farga de L'Hospitalet. Tot plegat mentre fora del recinte firal els treballadors del metro faran vaga arran de la crisi de l'amiant i els treballadors de neteja de l'Aeroport del Prat també promouran una aturada total durant els dies que duri el congrés.

