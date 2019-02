L’Estat i la Generalitat mantenen viu el diàleg sectorial en plena precampanya del 28-A

El diàleg entre l'Estat i la Generalitat continua, si més no, en l'àmbit sectorial. Després del trencament de les negociacions bilaterals el passat 8 de febrer i el fracàs dels pressupostos al Congrés dels Diputats, ha estat des dels diferents ministeris i conselleries que s'ha volgut continuar fent política bilateral. Segons ha avançat El Periódico , el grup parlamentari del PSOE continua mantenint els contactes amb els grups polítics catalans, amb l'objectiu d'assegurar el suport de determinats decrets llei, que serien aprovats en Diputació Permanent el 5 de març.D'aquesta manera, indica el rotatiu, la voluntat del govern de Pedro Sánchez és mantenir la "normalitat institucional" fins l'últim moment, encara que això suposi trepitjar de ple els tempos de la precampanya del 28-A. De moment, indiquen, s'han mantingut reunions sectorials com la del ministre de Foment, José Luís Ábalos, i el conseller de Territori, Damià Calvet, sobretot arran de l'accident a la línia R-4 de Renfe a Castellgalí; entre el ministre Pedro Duque i amb Reyes Maroto, titular d'Indústria, per abordar les lleis impugnades, entre d'altres aspectes.

