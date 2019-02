Alonso-Cuevillas avisa que el judici de l'1-O acabarà amb condemnes «injustes»

Més de 150 persones van assistir a l'acte a l'Hotel Berga Park. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El periodista Josep Casulleras amb l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas en la presentació de 'la batalla de l'exili'. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Èxit de públic a la presentació del llibre 'La batalla de l'exili'. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Jaume Alonso-Cuevillas, el popular advocat de Carles Puigdemont i Lluís Puig, ha vaticinat a Berga que el judici de l'1-O acabarà amb condemnes "injustes" i que el camí fins a Estrasburg encara anirà per llarg. Òmnium Berguedà ha organitzat aquest dissabte al vespre, a l'Hotel Berga Park, la presentació del llibre "La batalla de l'exili" del periodista Josep Casulleras, amb presència d'Alonso-Cuevillas que n'ha escrit el pròleg."Les sentències [del Tribunal Suprem] probablement no seran tan dures com els escrits d'acusació, però en qualsevol cas seran injustes. Perquè tan injust seria que els condemnessin per rebel·lió com per conspiració per la rebel·lió, que és el que crec que acabarà passant", ha detallat Alonso-Cuevillas en una atenció als mitjans prèvia."Entenem que hi haurà condemnes, que les tindrem a finals de juliol o a l'agost, i que després haurem d'anar al Tribunal Constitucional (TC) que ho tindrà congelat tres, quatre o cinc anys, mentre que el TC no ho resolgui, no podrem anar a Estrasburg, que ens acabarà donant la raó al cap de dos anys més", ha afegit l'advocat en la seva visita a la capital del Berguedà. Alonso-Cuevillas ha refermat la seva creença que seria igualment "injusta" una sentència per "sedició, malversació o desobediència" perquè no hi ha elements on sustentar-la. "No hi ha rebel·lió, no hi ha sedició, no hi ha malversació, i tampoc desobediència, com va explicar molt bé Jordi Turull, això els advocats ho hem dit en diversos escrits per activa i per passiva", ha exposat el conegut advocat.En aquest sentit, Jaume Alonso-Cuevillas ha advertit davant una sala plena a vessar de berguedans que "malgrat que les dues setmanes que portem de judici no s'aguanten per enlloc i que la fiscalia no té elements on sustentar les incriminacions", la ponència de la sentència "serà el mateix escrit d'acusació". Només en "la mesura que el president del tribunal vol obtenir una sentència per unanimitat, això obligarà replantejar alguns plantejaments", ha dit."La batalla de l'exili" del periodista Josep Casulleras, cap de redacció de Vilaweb, repassa els litigis viscuts al tribunal Schleswig-Holstein, al de Brussel·les i al d'Edimburg, al mateix temps que vincula les resolucions d'altres països a una clara vessant política. Relata l'experiència jurídica dels desplaçats a Bèlgica, Suïssa i Alemanya, i aprofundeix en la trajectòria dels advocats implicats.Josep Casulleras ha explicat que "un dels propòsits del llibre era explicar amb detall el contrast amb què es trobava la justícia espanyola quan intentava obtenir les extradicions en aquests diferents països, quines van ser resposts que es van anar obtenint" i com "aquestes justícies aplicaven uns criteris de procediment molt diferent, no ja només sobre la petició d'extradició, sinó de bon començament, sobre les mesures cautelars que adoptaven respecte dels exiliats"."Una de les coses que em semblaven escandaloses eren els arguments que s'anaven donant en les interlocutòries de Carmen Lamela i Pablo Llarena, quins arguments tan inversemblants donaven en cadascuna d'aquestes interlocutòries per justificar una situació de presó preventiva. Com això es podia combatre des de l'exili i com aquest combat a l'exili anava donant fruits", ha relatat Casulleras. El llibre focalitza el cas del flanc exterior en aquests processos a fora i els advocats que hi han tingut un paper fonamental.Jaume Alonso-Cuevillas ha manifestat en la visita a Berga que el llibre de Casulleras "és molt oportú ara que estem seguint el judici" perquè "quan vam tenir l'ocasió de sotmetre els mateixos fets a tribunals independents fora de l'Estat, vam veure amb claredat que no existia cap dels delictes que s'estan imputant". "Si no haguéssim hagut de discutir abans les mateixes coses, el relat oficial espanyol s'hauria imposat", ha recordat l'advocat.Alonso-Cuevillas ha donat "gairebé per segur" que hi haurà euroordres quan acabi el judici al Suprem. "Però ja ho tenim gairebé tot preparat, vam fer una feina molt potent quan vam preparar la primera euroordre a Bèlgica, després hem hagut d'anar actualitzant-ho amb els fets nous i amb les particularitats que s'exigien tant a Alemanya com a Escòcia", ha dit. "Haurem de tornar-ho a actualitzar, però estem preparats", ha assegurat.L'advocat de Puigdemont també ha donat el seu punt de vista sobre l'actuació de la fiscalia durant el judici. "No em sorprèn que no tinguin elements incriminatoris, perquè això ja ho coneixíem i ho sabem des del primer moment, els advocats ho venim patint. Però sí que esperava que s'haurien preparat una mica més els papers, encara que fos perquè hi ha totes les càmeres pendents d'un judici que es veurà a tot Espanya i a Europa", ha assenyalat. "Han sortit a jugar un partit que ja tenen guanyat en un tribunal amic i no han fet l'esforç de mirar dades objectives per estar a l'alçada exigible", ha conclòs."Un procés polític es defineix com la utilització esbiaixada del dret penal i del procés penal per castigar el dissident, i això és el que estem veient que s'està produint de forma clara", ha expressat. "Que hi hagi presos ens mostra l'absurda repressió i crueltat que està seguint la justícia espanyola", ha dit Alfonso-Cuevillas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor