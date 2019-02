Barcelona inaugura un memorial pels 1.706 afusellats al Camp de la Bota

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat aquest matí un memorial al Camp de la Bota en homenatge a les 1.706 persones executades pel franquisme a la ciutat, la majoria en aquest espai del litoral. El parapet, obra de l'artista Francesc Abad, evoca el mur d'afusellaments que va quedar submergit sota el mar arran de les obres del Fòrum.Aquest projecte s'emmarca en el 80è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona i recorda tots els noms dels executats a la ciutat des del 1939 fins al 1952. La inauguració del parapet ha tingut lloc a la plaça del Fòrum, on també s'ha fet una ofrena floral, acompanyada d'actuacions d’Andrea Moti, Rusó Sala, Sabor de Gràcia i Brodas Bros.A l'acte, Colau ha posat en relleu la importància d'aquest homenatge a tots els executats en mans del franquisme. "És increïble que hagin hagut de passar 40 anys perquè arribi aquest reconeixement", ha lamentat l'alcaldessa, tot afegint que "és essencial per a la democràcia lluitar per recuperar la memòria". En aquesta línia, Colau ha expressat que l'objectiu d'aquest reconeixement és combatre "la impunitat franquista".Coincidint amb aquest nou espai memorial, el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) exposa l'obra 'El Camp de la Bota', de Francesc Abad, a la Capella de Santa Àgata fins al 17 de març. El projecte, que va guanyar el premi Ciutat de Barcelona d'Arts Plàstiques l'any 2004, tracta el llegat del passat i la seva repercussió sobre el present a partir de la dissecció del cas concret de les execucions per part de la dictadura franquista al Camp de la Bota.

