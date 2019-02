FOTOS I VÍDEOS Els CDR protesten al MNAC contra la presència de Felip VI a Barcelona

La protesta per la presència de Felip VI al sopar inaugural del Mobile avança en direcció al MNAC. S'hi concentren unes 200 persones; per @andreumerino https://t.co/PSi1HKWKv6 pic.twitter.com/x5PORvBUC0 — NacióDigital (@naciodigital) February 24, 2019

Fort dispositiu de la BRIMO (@mossos) per blindar els accessos al MNAC. La protesta contra Felip VI es queda a les portes del museu; informa @andreumerino des de Montjuïc https://t.co/PSi1HKWKv6 pic.twitter.com/v8tp4TKtsa — NacióDigital (@naciodigital) February 24, 2019

La columna talla el trànsit de Maria Cristina i es dirigeix cap al MNAC, on soparà Felip VI en el marc inaugural del Mobile. Ja són gairebé 300 persones les que enfilen cap al museu https://t.co/PSi1HKWKv6 pic.twitter.com/vMLFkWbCpg — NacióDigital (@naciodigital) February 24, 2019

Centenars de persones enfilen escales amunt per arribar al MNAC, on protestaran per la presència de Felip VI al sopar inaugural d'aquesta nit: informa @andreumerino https://t.co/PSi1HKWKv6 pic.twitter.com/gECtmhOY7D — NacióDigital (@naciodigital) February 24, 2019

Els manifestants es concentren a la plaça Puig i Cadafalch, després que el dispositiu dels @mossos impedís l'accés a les portes del MNAC; ho explica @andreumerino https://t.co/PSi1HKWKv6 pic.twitter.com/gjoEnPUUeG — NacióDigital (@naciodigital) February 24, 2019

Cremen una bandera espanyola a la protesta contra Felip VI a les portes del MNAC. Un fort dispositiu de la BRIMO (@mossos) ha impedit l'accés al museu per part dels centenars de persones concentrades; informa @andreumerino https://t.co/PSi1HKWKv6 pic.twitter.com/tUsQT5ogmN — NacióDigital (@naciodigital) February 24, 2019

Centenars de persones convocades pels CDR i diverses organitzacions com Arran han protestat la presència del rei espanyol Felip VI a Barcelona en el marc del sopar inaugural del Mobile World Congress 2019. La concentració s'ha fet a plaça d'Espanya, on han enfilat per Maria Cristina per protestar a les portes del museu barceloní a Montjuïc.La concentració s'ha topat amb un fort dispositiu de la BRIMO dels Mossos d'Esquadra que blindava els accessos al MNAC amb un cordó policial i diverses furgones. Els manifestants s'han acabat concentrant a la plaça Puig i Cadafalch, on han intentat diverses vegades accedir al MNAC, sense éxit. No s'han produït incidents, tot i que s'ha cremat una bandera espanyola.

