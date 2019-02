Els Mossos investiguen la mort d'un home de 39 anys a Badalona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 39 anys aquest diumenge a causa d'una ferida per arma blanca a Badalona. Poc després de les 11.40 hores, els agents han rebut l'avís que hi havia una persona ferida davant del portal d'un edifici.Diversos efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentat estabilitzar la víctima, però aquesta finalment ha mort. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir els fets i localitzar el presumpte autor o autors.

