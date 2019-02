La mesura al carnet de conduir que ens retornarà al passat

El mes de febrer ha començat amb un canvi lleu, però significatiu, per a les persones a qui se'ls està a punt de caducar el carnet de conduir. La Direcció General de Trànsit (DGT) va anunciar, el passat 5 de febrer, que havia tornat a enviar als conductors la carta informativa en què se'ls comunica que se'ls està a punt de caducar l'autorització.Es tracta d'una mesura informativa que s'havia deixat de fer fa uns anys, però que ara s'ha reprès per intentar rebaixar l'elevat nombre de conductors que circulen amb el permís de conduir caducat, segons ha detectat la DGT. En aquesta situació es troben, aproximadament, un 10% dels conductors, i per aquest motiu enguany es calcula que s'enviaran més de 2,7 milions de cartes, a tots aquells a qui se'ls caduqui el carnet durant els dos propers mesos.Habitualment s'han de renovar els carnets AM, A1, 12, A i B cada deu anys, fins que els conuctors tenen 65 anys d'edat. A partit d'aqusta edat, la renovació s'ha de realitzar cada cinc anys. La resta de permisos professionals han de renovar-se cada cinc anys i, per a majors de 65 anys, cada tres.

