«A Star is Born»: la consagració musical de Bradley Cooper i Lady Gaga

El quart remake de A Star is Born, de Bradley Cooper, compleix amb nota. El musical de rock and roll explica la història d'una estrella consagrada de la música, interpretada pel mateix Cooper, que s'enamora d'una noia en escoltar-la cantar (Lady Gaga) i decideix ajudar-la en la seva carrera. Gaga s'estrena a la gran pantalla en un paper solvent, fresc i molt creïble, tot i que ella ja havia inaugurat la seva carrera d'actriu a la sèrie American Horror Story.Cooper, que també dirigeix la pel·lícula, construeix una trama dramàtica amb cura i modernitzant-la (recordem que hi ha tres pel·lícules més d'aquesta història, l'original és de 1937, de William A. Wellman ), vestint la cinta amb personatges molt ben desenvolupats. El seu debut com a director està acompanyat d'una Lady Gaga esplèndida, que abandona la seva imatge de cantant icònica de masses per construir una Allyson, la protagonista, que es menja la pantalla.L'escenografia, sobretot la dels concerts, és immillorable, amb jocs de llum que dibuixen una estètica que enlluerna l'espectador i el trasllada al mig de l'escenari per ser partícip de l'acció i de la música. A més, la banda sonora, interpretada en la seva major part per Cooper i Gaga, va introduint-se al llarg del metratge amb delicadesa i amb cura, i amb menció a part per Shallow, l'himne de la pel·lícula.En certs moments, el focus de la pel·lícula cau massa cap en el personatge de Cooper, deixant clar el seu "lideratge" en la trama, quan la centralitat del guió hauria de ser per a Gaga. Tot i això, el producte és prou sòlid per haver-se emportat, merescudament, els aplaudiments del públic, tot i certes reticències per part de la crítica. La pel·lícula es podria retallar una mitja hora, ja que en certs moments s'allarguen massa aspectes secundaris de la trama, estirant l'efecte dramàtic.El pecat de A Star is Born és no ser un guió original, perquè tots aquells que hagin vist les altres adaptacions de "la saga", notaran una certa mimetització de les pel·lícules anteriors. Si l'espectador és novell, acabarà enlluernat. Independentment d'aquest fet, Cooper arriba amb nota als Oscars, després d'haver rebut 8 nominacions als Globus d'Or però cap premi.

