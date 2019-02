Sánchez diu que l'exili és «abominable», en una visita a la platja d'Argelès

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'exili és "sempre abominable" i ha lloat tots els ciutadans que han de fugir de manera forçosa. Sánchez també ha volgut reivindicar la Constitució. En aquest sentit, el cap de l'executiu espanyol defensa que el text del 78 va restaurar els valors de la República del 31."Va posar de nou en marxa el cor parat de l'Espanya moderna, audaç i oberta que va inaugurar les Corts de Cadis", ha assenyalat Sánchez. En un acte a Cotlliure, a la Catalunya nord, i a la platja d'Argelès, el president també ha tingut paraules d'elogi per Europa. Amb tot, Sánchez ha cridat a "obrir les fronteres" i crear "ports hospitalaris". "Aquesta és la idea d'Europa", ha assenyalat.Primer cop que un president del govern espanyol visitava les tombes del seu antecessor Manuel Azaña i de l'escriptor andalús també exiliat Antonio Machado. Pedro Sánchez ha volgut retre homenatge a aquestes dues figures de la història d'Espanya i ha lloat la seva tasca. En un discurs on ha destacat els valors de la República del 31 i que, a criteri del cap de l'executiu espanyol, la Constitució va restaurar.Tot plegat en una visita en la que Sánchez ha lamentat la crueltat de l'exili. "No vull omplir-lo de romanticisme. L'exili és sempre abominable", ha sentenciat Sánchez, que considera que "no hi ha una condemna més terrible" que haver de marxar lluny del teu entorn.En aquest sentit, el president espanyol considera que l'exili "també és guerra, desolació i ferocitat". Tot plegat després d'una visita a les tombes de Machado i Azaña a qui Sánchez ha reivindicat com a "homes il·lustres" que han deixat petjada a través dels seus escrits.El discurs a la platja d'Argelès també ha deixat un record per a Francesc Boix, de qui Sánchez ha lloat la seva figura, després de lluitar per la República quan només tenia 18 anys i combatre després durant la Segona Guerra Mundial. En aquest punt, Sánchez ha volgut demanar perdó en nom d'Espanya.Sánchez també ha volgut destacar els "valors d'Europa" de solidaritat i la necessitat d'obrir les fronteres. En aquest sentit, el president espanyol ha demanat la creació de ports hospitalaris per a tots aquells que fugen de conflictes, en clara al·lusió als refugiats.La referència al vell continent ha servit per recordar i condemnar la profanació feixista que hi va haver recentment en un cementiri francès. Sánchez ha assenyalat que "no ens podem imaginar una tercera Europa". "S'han de respectar les tombes, oblidar les races i honrar la llibertat", ha reclamat.Durant el discurs de Sánchez uns 500 membres del CDR l'han escridassat amb consignes en contra de la justícia espanyola, i en favor dels presos independentistes. De fet, abans de l'arribada de Sánchez a Cotlliure, els concentrats esperaven el president amb pancartes en contra de la visita.

