El clatellot de Torrent a Arrimadas per la seva fotografia a les portes de la casa de Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, hagi perdut "l'oportunitat" "d'asseure's" a dialogar amb l'expresident Carles Puigdemont aquest diumenge a Waterloo . En declaracions a l'ACN, Torrent ha lamentat que "hi ha qui pensa més en deu segons de televisió d'avui que en els deu propers anys". I en aquest sentit, ha sostingut que és "responsabilitat de tots pensar en el futur dels catalans".Per això, ha reclamat diàleg per resoldre el conflicte polític que "viu" Catalunya respecte l'Estat. Quant a la llista unitària dels partits independentistes que ha reclamat Comín, el president del Parlament ha subratllat que hi ha d'haver una "estratègia compartida" però que cada espai polític ha de maximitzar els seus vots.

