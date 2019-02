FOTOS Els CDR es planten davant el MNAC abans de l'arribada de Felip V pel sopar del Mobile

Diverses persones protesten al MNAC Foto: CDR

Diverses persones a les portes del MNAC Foto: CDR

Els Comitès de Defensa de la República comencen a mobilitzar-se de cara a la visita del rei espanyol Felip VI a Barcelona en el marc del sopar inaugural del Mobile World Congress 2019. La jornada de protesta s'ha iniciat al museu MNAC on diverses persones s'han plantat a terra, amb una pancarta que condemna la visita del monarca. També han publicat un comunicat on asseguren que el rei espanyol "no és benvingut a Catalunya".Aquesta acció a les portes del MNAC només ha durat un minuts, on els CDR han assegurat que és només "un avís" del "que passarà aquesta tarda", en la rebuda a Felip VI.

