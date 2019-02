Cs frena a les enquestes i ja sent al clatell l'alè de Vox

El frenazo de Ciudadanos pone en riesgo la mayoría de centroderecha en las elecciones generales, según la encuesta EL MUNDO-Sigma Dos. 👇https://t.co/7wjWrgtUVL pic.twitter.com/K2RJKPITlY — EL MUNDO (@elmundoes) 24 de febrer de 2019

El creixement de Cs a les enquestes des de les darreres eleccions espanyoles s'estaria frenant per la irrupció de Vox. Fins al punt que el partit ultra ja estaria en condicions de perseguir de prop, si no de superar, la formació d'Albert Rivera i Inés Arrimadas . Almenys aquesta és la fotografia que es desprèn de dues enquestes publicades aquest diumenge per El Mundo La Voz de Galicia . En ambdós casos, el PSOE seria la llista més votada, però un tripartit de dreta i extrema dreta de PP, Cs i Vox es mou prop de la majoria absoluta.Segons l'enquesta d'El Mundo, els socialistes obtindrien entre 110 i 114 escons, clarament per sobre dels 92-96 que li atorgava l'enquesta del mateix diari del desembre, i més clarament per sobre dels 85 que va obtenir a les eleccions al Congrés del 2016. El bloc de dreta es mou en una forquilla que podria sumar la majoria absoluta: PP, de 71 a 75 escons; Cs, de 54 a 58, i Vox, de 44 a 46. Pel que fa a la formació taronja, aquestes xifres suposen una caiguda respecte a l'enquesta del mateix diari del desembre, on obtenia entre 60 i 70 escons, molt a prop dels populars.L'enquesta de La Voz de Galicia, per la seva banda, atorga 116 escons al PSOE, i deixa el tripartit de dretes sense majoria absoluta, amb una suma de 167 escons: 76 del PP, 51 de Vox i 40 de Cs. L'estudi del diari gallec, per tant, contempla el sorpasso del partit ultra a Cs. Tant en escons com en percentatge de vot, on Vox superaria els de Rivera de set dècimes.Sondaxe para La Voz de Galicia (24 de febrero) pic.twitter.com/6uYpNLUnCY Els dos estudis situen Unidos Podemos i les seves confluències en cinquè lloc en quant a escons, si bé igualant o fins i tot superant Vox en vots. Els resultats del partit ultra són, en totes dues enquestes, molt superiors als que els atorgava La Razón fa només una setmana Les dues enquestes ajuden a interpretar la foto fixa de les preferències electorals, així com les tendències per a cada partit. Amb el matís que s'han de prendre amb precaució -especialment pel que fa a la projecció en escons- perquè parteixen d'una mostra força reduïda: 1.200 entrevistes El Mundo i 1.500 La Voz de Galicia, per al conjunt de l'Estat.

