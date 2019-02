Treball convoca els sindicats del metro i TMB en un últim intent per aturar la vaga

El Departament de Treball ha convocat aquest diumenge els sindicats de treballadors del Metro de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a una nova reunió de mediació. L'objectiu de la trobada, que començarà a les 17.00 hores de la tarda, serà intentar trobar un acord in extremis per desconvocar les aturades parcials convocades entre el 25 i el 28 de febrer, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress.TMB va defensar aquest divendres que l'empresa ha "donat resposta" a totes les demandes plantejades i considera que amb la informació aportada i les propostes fetes durant el procés de mediació, no hi ha "raons objectives" per justificar la vaga. El comitè de treballadors les considera insuficients.Sobre el conflicte de l'amiant, l'empresa també defensa que segueix els criteris que marca la llei i explica que tot el personal de Metro podrà sotmetre's periòdicament a un TAC d'alta resolució de l'aparell respiratori sense haver d’estar dins del programa específic de seguiment.El Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims del 50% durant les hores punta en la vaga de metro, un percentatge que des de l'Ajuntament de Barcelona i TMB es considera insuficient i per sota dels fixats en la protesta de fa dos anys.Concretament, circularà un de cada dos trens entre dos quarts de set i dos quarts de deu del matí i entre quatre de la tarda i vuit del vespre, mentre que en la resta de franges horàries, considerades hores vall, s'oferirà el 30% del servei.

