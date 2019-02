Totes les claus de la gala dels Oscar que se celebra aquesta nit

La gala dels 91 Premis Oscar ja ha arribat. El Dolby Theatre de Los Angeles acull aquesta nit (matinada en horari català) la cerimònia més esperada del cinema de Hollywood, que estarà molt marcada aquest any per diverses polèmiques. Unes nominacions molt repartides en diverses pel·lícules, i sense candidats clars en moltes de les categories.



Quan comença la gala i per on la podré seguir?

Sobre dos quarts d'una de la matinada començaran a desfilar els nominats i els convidats per la catifa vermella del Dolby Theatre, en una cerimònia que es preveu llarga (com sempre), i que comptarà amb retransmissions per a tot el món.Per seguir la gala per televisió, diversos mitjans l'ofereixen. Movistar + realitzarà un programa especial que començarà a les 23:30h de la nit, fins a finalitzar la gala. RAC1 també farà una cobertura especial i en directe, tot i que a través de la ràdio.La 91a entrega dels Oscar és una de les més repartides de les últimes dècades. No existeix realment una preferida, tot i que la crítica ja té les seves travesses i preferències. Roma i La favorita són les dues produccions amb més nominacions, amb un total de 10. Per darrere, en un altre doble empat, El vicio del poder i A Star is Born, amb 8.Rodrigo Sorogoyen, un dels directors espanyols més prolífics, està nominat a millor curtmetratge per Madre, producció de 15 minuts que serà l'avantsala de la seva pròxima pel·lícula. Sorogoyen va triomfar als Goya amb El reino Ningú. Literalment. És el primer cop en 30 anys que cap persona presentarà la gala dels Premis Oscar. Kevin Hart, humorista afroamericà, va ser l'escollit per a la 91a edició però després de sorgir la polèmica sobre diversos acudits homòfobs que va realitzar en el passat, Hart va acceptar no presentar la gala i va declinar-ho voluntàriament.Aquesta edició està marcada per moltes nominacions de persones racialitzades i amb pel·lícules que donen visibilitat i sororitat a diversos col·lectius. Tot i això, els Oscars sempre han estat molt polítics (i polèmics, com destaca aquest detallat article d'El País ) i no es descarten sorpreses durant la nit.Diverses pel·lícules amb un protagonisme clar d'afroamericans, la Roma de Cuarón amb les dues nominacions de dues dones mexicanes, Rami Malek i el seu origen egipci, una paritat que no s'acaba de complir... seran alguns dels ingredients dels premis.hem realitzat la crítica de cada una de les nominades a millor pel·lícula:En un moment en què el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia i els dogmes carregats d'odi poblen mig planeta, arriba aquesta pel·lícula senzilla, fresca i plena de missatges extrapolables als nostres dies. El viatge en què ens transporten Viggo Mortensen i Mahershala Ali és una catarsi en companyia de l'espectador, llimant totes aquelles carències que gairebé tots tenim, sense voler-les admetre, en un món com el nostre.Una oda enverinada de cinisme, ironia i acidesa que relata la vida de la cort d'una reina titella del segle XVIII. Yorgos Lanthimos e s consagra amb aquesta pel·lícula com un dels millors directors de cinema del món, amb el seu perfilat i acurat estil tan peculiar de rodar.

«Roma»: les dones silenciades i oblidades (crítica)

​

La llista completa de nominats la podeu consultar en aquest enllaç.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor