Puigdemont denuncia el «show» d'Arrimadas a Waterloo i el poc «coratge» de Cs per enraonar amb ell

Arrimadas ve a Waterloo a fer un show amb un grup molt reduït de seguidors però no té el coratge suficient per passar per la porta i venir a enraonar amb mi. Tot aquest muntatge per acabar fugint al cap de pocs minuts. Cap sorpresa: Cs va venir a la política per fer i ser això. pic.twitter.com/VJ9GsnHr5P — Carles Puigdemont (@KRLS) 24 de febrer de 2019

Han hagut de passar poques hores perquè l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont donés resposta a l'acte que ha realitzat la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a les portes de la Casa de la República , a Waterloo. Malgrat que Puigdemont ha deixat entreoberta la porta de casa seva durant el matí, Arrimadas ha decidit no entrar-hi i, tal com ja havia anunciat, i no s'ha disposat a propiciar cap tipus de conversa amb l'expresident, exiliat a Bèlgica arran de la causa oberta contra ell per l'1-O."Arrimadas ve a Waterloo a fer el show amb un grup molt reduït de seguidors", ha denunciat Puigdemont, que ha destacat el poc "coratge" de la líder de Ciutadans a l'hora de "passar per la porta i venir a enraonar" amb ell. Un muntatge, ha destacat, que ha durat pocs minuts. Tal com ha mostrat, Arrimadas ha acabat "fugint" poc després i, sense cap sorpresa. Un fet, ha dit, que torna a demostrar que Ciutadans va venir a la política "per fer i ser això".En l'acte de Ciutadans, presidit per una pancarta adreçada a Puigdemont on s'indicava que "la República no existeix", Arrimadas ha demanat a l'expresident que "s'entregui" a la justícia, doni la cara, tanqui el "xiringuito" de la Casa de la República i abandoni totes les expectatives. En aquest sentit, ha dit que "és mentida" que la Casa de la República sigui la seu "d'una república independent", i ha reivindicat el seu dret a visitar el municipi: "No hi ha cap racó d'Europa on el separatisme ens pugui dir que no podem venir".

