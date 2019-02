Iceta veu «insensata» la visita d'Arrimadas a Waterloo perquè dona protagonisme a Puigdemont

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha qualificat "d'insensata" la visita de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, a Waterloo . Iceta creu que atorga a l'expresident Puigdemont un "protagonisme que no mereix".En una atenció als mitjans de comunicació abans d'assistir a la Missa Rociera amb motiu del Dia d'Andalusia, també s'ha referit al procés per escollir el cap de llista per Barcelona al Congrés, mostrant el "màxim respecte", "neutralitat" i "garantia de procediments" al procés intern del partit i ha confirmat que, per ara, només li consta la voluntat de Meritxell Batet de concorre-hi. "Per mi, totes són bones", ha precisat respecte altres candidatures aspirants com la de Borrell.Iceta també s'ha referit al rebuig dels partits independentistes als comptes espanyols, afirmant que la coincidència entre ERC i PDeCAT i els partits de dretes a l'Estat ha estat un "error incomprensible" i "imperdonable".El primer secretari del PSC ha parlat de la coincidència del rei, el president espanyol i el president de la Generalitat coincidint amb la inauguració del Mobile World Congress assegurant que li agradaria veure com totes les institucions "treballen plegades" per fer-lo "encara més important del que ja ho és"."Aprofitant que estic a l'Hospitalet de Llobregat vull valorar molt positivament la feina que des de l’Ajuntament i l'alcaldessa Núria Marin ha fet per garantir que el MWC se segueixi celebrant en els terrenys de la fira", ha precisat, afegint que creu que és la "millor contribució a l'economia catalana i espanyola".

