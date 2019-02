Els millors mems de la fotografia d'Arrimadas davant de la Casa de la República

Dicen que los de Ciudadanos han ido a Waterloo a recuperar la barretina de Lorena, de cuando era indepe y participaba en la #ViaCatalana. Primero se fue Rivera, después Arrimadas, y ahora dejan a una indepe al mando...#VOXSaleaGanar #EspañaViva #SiguemeYTeSigoVOX #VOXAvanza pic.twitter.com/6Ay7vWCxGv — Barcelona Es España (@BCNesEspana) 24 de febrer de 2019

Exitazo de convocatoria de C's en el acto de Inés Arrimadas hoy en Waterloo pic.twitter.com/M8ICG04S0t — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 24 de febrer de 2019

¿Ir para mostrarle una pancarta?

Ustedes solo demuestran que...

...¡LA UNIDAD NO EXISTE, Arrimadas! pic.twitter.com/z8ROkTmpxh — Raquel Garcia (@RaquelGarciaCu2) 24 de febrer de 2019

La entrada de Arrimadas en la política nacional ha llegado con una foto que nos regalará memes infinitos.

Pocos han sido tan generosos a su llegada. pic.twitter.com/x5Fyb190cq — David (@ObradoiroDBC) 24 de febrer de 2019

Inés Arrimadas s'ha fet la foto a Waterloo. Després d'anunciar que no es reuniria amb l'expresident Carles Puigdemont -que ha deixat la porta de casa oberta-, sí que s'ha desplaçat fins just davant de l'anomenada Casa de la República, per realitzar un breu discurs on ha demanat a l'expresident que "s'entregués" a la justícia i que tanqui el "xiringuito" on està vivint. La líder de Ciutadans a Catalunya ha pronunciat aquestes paraules davant d'una gran pancarta amb el lema: "La República no existeix, Puigdemont". El gest, però, se li ha girat en contra a les xarxes socials, ja que ràpidament han aparegut desenes de mems que, aprofitant la pancarta, han modificat el missatge per reivindicar, per exemple, la llibertat dels presos polítics.

