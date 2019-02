​Vuit detinguts per assaltar el domicili d'un empresari de Salou

Els Mossos d'Esquadra han detingut vuit persones, set homes i una dona, d'edats compreses entre els 21 i els 44 anys acusades d'assaltar el domicili d'un empresari de Salou. Els arrestats, tots de nacionalitat espanyola a excepció d'un que és rus, formaven part d'una organització criminal especialitzada en robatoris violents que actuava arreu de l'Estat i van intentar robar en el mateix habitatge dos dies consecutius sense èxit.Davant d'aquests fets, entre els dies 19 i 20 de febrer es va establir un dispositiu policial que va permetre detenir vuit integrants de l'organització, un a Molins de Rei, dos a Martorell, un a Barcelona, dos a Rubí, un a Badalona i un altre a Reus. Tots els arrestats van passar a disposició judicial el 2 de febrer i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.La investigació policial va començar el 25 de setembre del 2018 quan els Mossos van saber que s'havia produït un intent de robatori en el domicili d'un empresari de Salou. Cinc homes van abordar i agredir el propietari de l'immoble quan tornava a casa seva. Els assaltants, però van desistir gràcies al gos de la víctima, i van acabar fugint.Les indagacions policials van determinar que els cinc homes eren membres d'una organització criminal especialitzada en robatoris violents, que havia intentat robar al mateix empresari just el dia abans, però en veure's compromès l'assalt per la presència de testimonis ho van desestimar.Els policies també van constatar que el líder de l'organització va cometre en solitari un robatori amb violència i intimidació en una perruqueria de Rubí el novembre del 2018. L'home va assaltar l'establiment mentre esgrimia un ganivet i es va endur 5.200 euros de la caixa.L'organització, amb una gran capacitat de mobilitat i amb un ampli ventall d'activitats delictives, estava integrada per setze persones i cada integrant tenia molt marcat el rol delictiu que havien de tenir. El líder i la seva mà dreta, que també participaven materialment en els robatoris i la resta de subordinats que actuaven seguint les seves ordres, com ara la captadora d'objectius, els facilitadors de vehicles i dades, testaferros i els peons.Els investigadors van confirmar que els autors de l'assalt havien estat vigilant i seguint la víctima dies abans, d'aquesta manera van aconseguir informació de les rutines de l'empresari.Per cometre els delictes el grup feia servir vehicles que sostreia prèviament o que estaven a nom de tercers. De fet, un dels membres que treballava en un taller era qui facilitava a l'organització els vehicles que els propietaris li havien lliurat per posar-los a la venda. De fet, la banda tenia una infraestructura logística tan ben organitzada que els va permetre utilitzar vehicles completament diferents en els dos intents de robatori consecutius a l'empresari de Salou.Davant d'aquests fets, entre els dies 19 i 20 de febrer es va establir un dispositiu policial que va permetre detenir vuit dels integrants de l'organització, un a Molins de Rei, dos a Martorell, un a Barcelona, dos a Rubí, un a Badalona i un altre a Reus. Tots els arrestats van passar a disposició judicial el 2 de febrer i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor