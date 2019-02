L'independentisme rep Pedro Sánchez a la Catalunya nord:«República és llibertat»

Uns 250 independentistes s'han concentrat aquest diumenge a Cotlliure, a la Catalunya nord, coincidint amb la visita del president del Govern, Pedro Sánchez, a la tomba del poeta Antonio Machado, dos dies després de complir-se els 80 anys de la seva mort en l'exili. Entre estelades i càntics, s'han escoltat consignes com "Ni França ni Espanya: Països Catalans", "Llibertat presos polítics" i "Aquest judici és una farsa". A més, hi havia diverses pancartes de "República és llibertat".La mobilització ha començat cap a les 11.15, tot i que Sánchez no ha arribat al cementiri fins passades les 11.30. Allà, la policia francesa ha impedit als manifestants apropar-se més al cementiri, encara que no hi ha hagut incidents.Ja al cementiri Sánchez ha encapçalat una ofrena floral, ha inaugurat una placa commemorativa i ha guardat un minut de silenci, abans de visitar l'Hostal Quintana de la localitat, on va morir.Aquest mateix diumenge al matí, Sánchez ha fet un homenatge similar davant la tomba de l'últim president de la segona República, que va morir i va ser enterrat a Montalban el 1940. El viatge a França acabarà poc després a Argelers amb una visita al Cementiri dels Espanyols i al lloc on va estar el camp de refugiats espanyols.

