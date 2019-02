VÍDEO Francesc: «Cap abús ha de ser encobert mai, com era habitual en el passat»

Tolerància zero amb els abusos a menors. El papa Francesc ha emplaçat aquest diumenge la jerarquia de l'església catòlica a "eradicar de la faç de la terra" aquests "crims abominables". I s'ha compromès públicament que l'Església deixarà d'encobrir aquests casos, en el seu discurs televisat en què ha fet públiques les conclusions de la cimera que han mantingut des de dijous al Vaticà tots els presidents de les 114 conferències episcopals, convocats expressament per Francesc per tractar específicament la qüestió dels abusos a menors en el si de l'Església."Cap abús ha de ser encobert mai com era habitual en el passat", ha deixat clar el Papa, en la línia de les seves ordres als bisbes de tot el món a denunciar d'ofici els abusos a menors davant la justícia civil En la seva intervenció, Francesc ha afirmat que no hi ha "explicacions" per als abusos, que s'han de combatre "amb mesures disciplinàries dins i fora de l'Església", tot i que no ha concretat les mesures específiques a les quals s'hauran d'enfrontar els abusadors que no poden ser duts a la justícia civil -perquè el cas ha prescrit-, com reclamaven les víctimes. "Hem d'escoltar el sufocat crit silenciós dels nens. No podem consentir l'abús de poder i d'autoritat", ha reblat.El pontífex també ha assenyalat que l'Església, com a institució, s'ha d'"acusar" dels abusos comesos en el si de l'Església. I no s'ha oblidat de recordar la cita dels Evangelis que al·ludeix a qui cometi aquests "crims abominables" contra els més petits: "Més li valdria que li pengessin al coll una mola de molí i l'enfonsessin enmig del mar" (Mt 18,6).

