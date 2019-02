Una persona morta i cinc de ferides en un xoc frontal a la C-14 a l'Urgell

Una dona ha mort i cinc persones més han resultat ferides, quatre d'elles de gravetat, aquest dissabte a la nit en un xoc frontal entre dos turismes a la C-14 a Ciutadilla (l'Urgell). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís de l'accident es va rebre a les 21.20 hores, on es va produir la col·lisió per causes que s'estan investigant.A causa de l'impacte van resultar ferides sis persones i una d'elles va morir mentre era trasllada a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Es tracta de la passatgera davantera d'un dels cotxes implicats, M.R.B., de 57 anys i veïna de Lleida. Els altres cinc ocupants que anaven en un dels dos vehicles implicats en el sinistre també van resultar ferits, quatre de gravetat i un de poca gravetat.Fins al lloc es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del SEM.L'accident va obligar a tallar el carril en sentit Tàrrega de la C-14. Amb aquesta víctima, són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest 2019 a les carreteres i autopistes catalanes.

