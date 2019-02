Arrimadas es fa la foto a Waterloo i demana a Puigdemont que «s'entregui» a la justícia

Arrimadas i altres dirigents de Cs davant la Casa de la República de Waterloo, des d'un altre angle Foto: Casa de la República

Breu compareixença d'Inés Arrimadas des de Waterloo, acompanyada de la plana major de Cs a Catalunya, només 24 hores després de ser confirmada com a candidata per Barcelona a les eleccions al Congrés . Malgrat que la líder de Ciutadans a Catalunya no s'ha volgut reunir amb l'expresident Carles Puigdemont , sí que ha adreçat bona part del seu discurs a ell. En declaracions als periodistes, li ha demanat que "s'entregui" a la justícia, doni la cara, tanqui el "xiringuito" de la Casa de la República i abandoni totes les expectatives. En aquest sentit, ha dit que "és mentida" que sigui la seu "d'una república independent", i ha reivindicat el seu dret a visitar el municipi."No hi ha cap racó d'Europa on el separatisme ens pugui dir que no podem venir", ha volgut deixar molt clar. Durant la seva intervenció, Arrimadas ha avisat que "la llibertat, la democràcia i la convivència no tornaran a Catalunya fins que no governi Ciutadans", i que el mateix passarà a l'estat espanyol. Segons ha lamentat, a Catalunya "hi ha milers de ciutadans espanyols sotmesos al separatisme", i a més, ha dit, un president de la Generalitat, adreçant-se a Quim Torra, que "anima els violents".Arrimadas també ha denunciat que les sessions del Parlament que hi havia previstes per aquest passat dijous es cancel·lessin per una "parada ideològica" a la qual es va sumar el Govern de la Generalitat, i ha demanat que "s'obri el Parlament".Pel to, pel contingut i pel context, l'acte d'Arrimadas ha estat el més semblant a un míting de precampanya. Un míting, però, només per a la premsa. Com mostra la foto alternativa, des d'un altre angle, que s'ha difós posteriorment des de la Casa de la República.

