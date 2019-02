Detingut el presumpte autor del tiroteig que va ferir greu una persona a Sabadell

El tiroteig ha passat a la plaça Picasso. Foto: Juanma Peláez



Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge cap a la una de la matinada el presumpte autor d'un tret que va ferir de gravetat un home a Sabadell. Els fets van tenir lloc cap a les nou de la nit a la plaça Picasso, al barri de Campoamor, al sud de la ciutat, on la víctima va rebre l'impacte d'una bala al coll.Tot seguit, els autors dels fets van fugir en vehicle i l'afectat va ser estabilitzat i traslladat pels serveis d'emergències a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i no descarta que es puguin fer més detencions en les pròximes hores. L'arrestat està a l'espera de passar a disposició judicial.

