Jordi Cañas s'ofereix per anar a les llistes de Cs al Congrés o a les europees

Jordi Cañas vol tornar a la política parlamentària. L'exdiputat al Parlament de Cs, un dels històrics en la curta vida de la formació, s'ha ofert aquest diumenge a la direcció del partit per integrar les llistes -en posició de sortida, s'entén- de la formació tant al Congrés com a l'Europarlament. "Esperaré si la direcció considera que la meva feina pot ser útil a algun dels projectes a la vista", ha afirmat.Cañas ha fet el seu oferiment al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, forçat només a mitges pel conductor de l'espai, Roger Escapa. Preguntat directament per si es veu acompanyant com a número 2 la llista per Barcelona al Congrés que encapçalarà Inés Arrimadas , Cañas ha vist molt lluny la possibilitat: "Podria ser, però ho dubto bastant; a aquestes alçades, m'haurien dit alguna cosa", ha assenyalat. Però sí que s'ha mostrat disposat a anar en llistes.Repreguntat per la seva disponibilitat a anar en alguna llista, Cañas ha respost afirmativament: "És clar, a mi m'agrada la política". Amb el matís que no té intenció de presentar-se a cap procés de primàries. "Jo no escullo", ha dit.Ha afegit que ja s'ha "autodescartat" per a les municipals. I, entre la possibilitat d'ocupar un escó al Congrés o a l'Europarlament, no ha mostrat una preferència clara: "A Brussel·les es fa política de debò, s'hi tracta qüestions que afecten de debò les vides dels ciutadans. Al Congrés potser hi ha menys qualitat legislativa, però més intensitat política".Escapa ha conclòs les preguntes sobre el futur polític de Cañas dirigint-se directament a la cúpula de Cs. "Si algú està escoltant el programa, l'oferiment ha estat bastant clar, ha afirmat", sense cap protesta per part de Cañas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor