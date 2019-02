Maragall guanyaria les eleccions a Barcelona, segons una enquesta

Ernest Maragall guanyaria les eleccions municipals a Barcelona. Així ho reflecteix una enquesta publicada al diari Crónica Global , on dona la victòria al candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya amb un 25,6% dels vots. Maragall passaria per sobre de l'actual batllessa de la capital catalana, Ada Colau, que quedaria segona amb un 19,4%.El candidat d'ERC aglutinaria major suport que el que va obtenir Colau a les municipals de 2015. En tercer lloc quedaria Jaume Collboni, candidat del PSC, amb un 13,6% dels suports dels ciutadans. A poques dècimes romandria Manuel Valls, amb un 13,3% dels vots. La CUP seria la quarta força del consistori, amb un 6,4% dels vots. Josep Bou, candidat del PP, es quedaria a les portes del percentatge mínim per formar part del ple municipal, amb un 5% dels vots.Vox no entraria ni sumaria forces suficients, el seu impacte seria mínim segons l'enquesta. La candidatura de l'espai PDECat/Crida Nacional no surt reflectit en els resultats del diari ja que la seva llista "encara no està definida".

