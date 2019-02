Un ferit greu en un tiroteig a Sabadell

El tiroteig ha passat a la plaça Picasso. Foto: Juanma Peláez



Una persona es troba en estat greu a Sabadell després de rebre l’impacte de com a mínim un tret al coll, segons apunten fonts policials a. Els fets han passat al sud de la ciutat, a la plaça Picasso del barri de Campoamor.Tot apunta que la víctima hauria rebut els dos trets que s’haurien disparat des de l’interior d’un vehicle. Ara per ara, però, es desconeix la identitat de l’autor o els autors de l’atac.Pel que fa a la víctima, tampoc no ha transcendit la seva identitat.

