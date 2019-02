Batet retreu a Arrimadas que el seu «triomf» a Catalunya no hagi servit «absolutament de res»

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha retret a la líder de Cs, Inés Arrimadas, que "el seu vot i triomf no han servit absolutament de res". Batet l'acusa d'haver estat "incapaç" des que va guanyar a les eleccions de fer una "sola proposta política" o de donar una sortida a la "crisi territorial".Tot i això, afirma que respecta la decisió del partit taronja. En declaracions aquest dissabte al vespre a l'acte de presentació de la candidata socialista a l'alcaldia de Valls, Rosa Maria Ibarra, Batet també s'ha referit al viatge d'Arrimadas a Waterloo. "No sabem molt bé amb quin objectiu hi va, si per donar carta a un senyor que va fugir de la justícia espanyola o perquè l'interessa fer el joc als independentistes i internacionalitzar el conflicte", ha reblat la ministra.

