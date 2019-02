La dura comparació d'Aitor Esteban sobre la candidatura d'Arrimadas pel 28-A

El portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, ha assegurat aquest dissabte que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas , "farà un Maroto", qui va ser alcalde de Vitòria al País Basc i que ara és diputat pel Partit Popular. Aquesta comparativa es produeix el mateix dia que l'actual cap de l'oposició al Parlament de Catalunya hagi confirmat la seva candidatura per liderar la llista de Ciutadans per Barcelona a les eleccions del 28-A.En un acte amb les joventuts del PNB, Esteban ha afirmat que la decisió d'Arrimadas d'abandonar el seu càrrec al Parlament per postular-se com a candidata al Congrés dels Diputats "ja l'hem vista amb Javier Maroto"."Molt comprometre's amb una ciutat o amb Euskadi, o en el cas d'Arrimadas amb Catalunya, però al final el que els importa és Madrid", ha criticat el portaveu del PNB. A part, també ha lamentat que "la política espanyola del dia a dia és la brega per la brega", una situació que ha contraposat a la del País Basc.

