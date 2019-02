Mobile amb poca diplomàcia

Barcelona és aquesta setmana la capital mundial dels mòbils. Uns artefactes que, d'entrada, ens permetien comunicar-nos i localitzar-nos a tota hora encara que no fóssim a la feina o a casa i que han acabat sent un apèndix del nostre cos. Amb el telèfon també ens informem i ens entretenim. I la nostra capital s'ha convertit en el gran aparador de la constant evolució del sector, atractiu per la seva capacitat d'innovar . Barcelona intenta, a través de la Fira i de les administracions -totes elles-, posar totes les facilitats a les organitzacions del Mobile.Un dels debats que suportem cada any és si el congrés marxarà o no. Des que tenim Mobile que assistim a un debat bizantí i interessat sobre si les vagues ( n'hi haurà de metro ), el procés, alguna mà negra o el dèficit d'infraestructures l'espantaran. Sobre com diversos col·lectius aprofiten per fer visibles les seves reivindicacions escriuen aquest reportatge . No totes les apps i funcionalitats són bones, lògicament, ni tot el que deriva del congrés ho és. El de les empreses tecnològiques és un sector amb un alt valor afegit, però el dels serveis que aquestes reclamen aquests dies per desgràcia no ho és. ho expliquen en aquest reportatge : vuit euros l'hora i la talla 38 l'han titulat. El congrés es refugia en el 5G i els telèfons amb pantalla plegable i intenta aïllar-se dels conflictes Avui al matí s'obre el recinte firal i ahir es va celebrar el sopar de benvinguda entre protestes per la presència del rei Felip VI amb tensió dins i fora del recinte . Ni l'alcaldessa Ada Colau ni Quim Torra van voler participar del "besamans" a l'oncle del jove ultra Froilà Marichalar . El govern espanyol i el monarca van posar l'accent en la "plena democràcia" mentre que Torra va parlar de presos i exiliats i Colau dels valors republicans. El conflicte català no està resolt i seria hipòcrita intentar fer veure el contrari. En va ser testimoni, que fa aquesta informació



Governar Catalunya? 155! Inés Arrimadas deixarà de ser cap de l'oposició al Parlament. Se'n va al Congrés. El 28-A serà la cap de llista per Barcelona en l'intent dels unionistes de fer un bon resultat a Catalunya que els permeti fer-se amb l'hegemonia al camp de la dreta. Arrimadas marxa sense que sapiguem quin projecte té per a Catalunya més enllà de la crispació i la provocació fatxenda d'actes com el de la setmana passada a Amer i el d'ahir a Waterloo, que segur que no fan cap mal a l'expresident Carles Puigdemont, que veu reforçada la seva legitimitat.



La líder de Ciutadans deixa el Parlament i va a Madrid (dissabte hi va anunciar formalment el seu adeu a la política catalana) amb la promesa de tancar-lo si li van bé les eleccions. El 155 és la gran oferta política de la fins ara líder de l'oposició que rellevarà Lorena Roldán, una dirigent tarragonina que per ara ha demostrat capacitat per canviar d'idea (el 2013 va ser una de les assistents a la Via Catalana). Sobre el pas d'Arrimadas i què implica us aconsello aquesta informació de Pep Martí i Sergi Ambudio. Va marxar Rivera, van marxar José Manuel Villegas i Fernando de Páramo i ara ho fa Arrimadas. Malgrat el que diuen, governar Catalunya no és la prioritat; usar-la electoralment sí.



Seguim als tribunals. Aquesta setmana amb en Joan Serra Carné (que feia aquesta anàlisi del que poden donar de si les sessions al Suprem amb testimonis com Rajoy) serem a Madrid per seguir el judici a l'independentisme, que començarà amb Jordi Cuixart i Carme Forcadell, que tindran tons diferents perquè diferents són també les seves circumstàncies i perspectives. Sobre el judici, per tenir-ne totes les claus, us deixo l'anàlisi de tres juristes: el nostre penalista, Josep Maria Tamarit, a la seva conversa de cada divendres al migdia amb Sergi Ambudio i els lectors del diari; el del magistrat del TSJA Miguel Pasquau, que va concedir una interessant entrevista a Pep Martí; i finalment el de Francesc Homs, portaveu dels acusats de Junts per Catalunya i que va donar moltes pistes en la conversa amb Oriol March i Aida Morales. Sobre el judici us aconsello també la particular visió de Toni Vall a la seva secció "Filiprim" i les contundents opinions de Joan Puigcercós i Xabier Lapitz.

Ferran Casas i Manresa

Per cert que avui comença, finalment, el judici a Sandro Rosell . L'expresident del Barça ha afrontat una presó provisional del tot desproporcionada. Veurem què poden demostrar en contra seva les acusacions.Green Book ha guanyat l'Oscar a millor pel·lícula en la festa del cinema de Hollywood que s'ha celebrat aquesta matinada. Una gala insípida i amb una novetat que no es veia des de feia 30 anys: no hi va haver presentador. Kevin Hart, humorista afroamericà, va haver de retirar-se voluntàriament després que se'n coneguessin acudits homòfobs. Tot i això, la gala va estar marcada per una gran competició, que l'Acadèmia va respondre guardonant a les pel·lícules preferides pel públic i no pas per la crítica: quatre guardons per a Bohemian Rhapsody i tres per a Roma i Black Panther. Us deixo la crònica de Víctor Rodrigo Sovint es projecta la imatge que les empreses digitals i vinculades a les noves tecnologies, totes elles presents al Mobile, són innòcues. Però no és cert. Són marques molt poderoses, gegants com Google que cal regular i que ens controlen més del que voldríem, als ciutadans i als mitjans. Fa uns dies que s'ha fet viral a Twitter una gràfica que mostra, any en any, el pes de les marques. Veureu com han entrat Apple o Google i s'han fet amb les primeres posicions en detriment de clàssics com Coca-Cola. El va posar en circulació el consultor anglèsi impressiona. La vaga general del 21-F va ser de les més seguides dels darrers anys i va tenir una forta repercussió amb manifestacions a Barcelona i a totes les capitals del país. Els talls de carretera del matí van provocar detencions i enfrontaments amb els Mossos. A Barcelona un grup de joves que afirmaven ser dels CDR van fer pintades a la seu de CCOO per negar-se a donar suport a la vaga. La bretolada va ser unànimement rebutjada. També ho va fer en una piulada el conseller de Treball, Chakir el Homrani, d'ERC., però, que aquest fos l'únic comentari que El Homrani va fer de la vaga convocada per la Intersindical-CSC i que tenia el suport de tots els actors de l'independentisme. En el conseller de Treball hi devia pesar més, si més no a l'hora de piular, la condició de dirigent de la UGT (va liderar les joventuts del sindicat i formar part de l'executiva), que tampoc es va voler sumar a la vaga. El Homrani ja va ser criticat per la Intersindical-CSC per posar traves al vot telemàtic a les eleccions sindicals a la Generalitat, que tampoc volien CCOO i UGT. La Vanguardia va publicar ahir que s'intenta un acord in extremis però les eleccions sindicals ja en quedarien al marge.Tal dia com avui de l'any 2006que el govern socialista havia obert amb ETA a través del dirigent socialista basc Jesús Egiguren. La marxa va ser massiva (res a veure amb la de la plaça de Colón de fa uns dies convocada per PP, Cs i Vox) i va tenir el suport entusiasta del PP. No era la primera ni seria l'última. Un any abans, en una concentració similar, es va agredir l'aleshores ministre de Defensa, José Bono. A diferència del que ha fet ara l'atemorit Pedro Sánchez, suspenent el diàleg amb els independentistes catalans, Zapatero no va suspendre el diàleg amb ETA malgrat que no van acabar fructificant. El líder d'aquella AVT tan radicalitzada era Francisco José Alcaraz, ara senador andalús per designació autonòmica a proposta de Vox. Aquí ho podeu recuperar I el 25 de febrer, en aquest cas de l'any 1953, avui fa exactament 66 anys, va néixer l'expresident del govern espanyol,, animador de manifestacions espanyolistes com la de l'AVT. Aznar va donar suport a Albert Rivera quan es va distanciar de Rajoy, va consentir el líder de Vox, Santiago Abascal, quan militava al PP, i va tenir de cap de gabinet Pablo Casado. És l'autèntic padrí de les tres dretes espanyoles. Aznar, inspector d'Hisenda, va fer-se de ben jove militant d'AP i va ser president de la Junta de Castella i Lleó fins que a finals dels 80 va fer el salt a la política estatal. El 1996 va ser escollit president després d'anys de dura oposició al PSOE i de pactar la investidura amb CiU al Majestic. El 2000 va aconseguir la majoria absoluta però va marxar de la Moncloa per la porta del darrere pels atemptats de l'11-M i les mentides. Conservador dur, va optar per l'atlantisme i un gir autoritari en el qual s'ha acomodat la dreta espanyola, sobre la que conserva una gran influència malgrat la seva implicació en els casos de corrupció que afecten el PP. Està refugiat a la FAES, el think tank de la dreta, i en una acció exterior de suport a les opcions més dretanes. En aquest vídeo podeu repescar la seva compareixença al Congrés sobre el finançament irregular del partit.

