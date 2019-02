VÍDEO L'espectacular gol de Messi de volea contra el Sevilla, des d'un angle immillorable

El Futbol Club Barcelona ha remuntat al Sevilla aquesta tarda de dissabte en el partit al Sánchez Pizjuán. Després d'un resultat en contra, el capità i crack argentí Leo Messi s'ha posat l'equip a l'esquena i ha firmat un hat-trick per acabar enduent-se els tres punts amb un resultat de 2-4.Messi ha brillat amb el seu joc i els seus gols, però la seva jugada més destacada ha estat la volea que ha engaltat per empatar el partit, encarant la remuntada. Una centrada d'Ivan Rakitic ha permès el xut d'un Leo Messi rodejat de contrincants, que no ha impedit perforar la porteria rival.

