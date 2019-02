Rufián compara amb ironia l'estel·lar actuació d'avui de Messi i la situació del castellà a Catalunya

Lo de que Messi no sabe jugar con la derecha está al nivel de lo de que el castellano está perseguido en Catalunya. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 23 de febrer de 2019

El castellano está perseguido en las instituciones catalanas pero no podéis con él porque es la lengua más hablada por la gente. Y por más que no querais que se enseñe se seguirá hablando. — Carmen (@Karmenziya) 23 de febrer de 2019

Lo de que Messi no sabe jugar con la derecha esta al.nivel de que Rufian se marchaba en 18 meses.. — Desde Paris (@desdeparis18) 23 de febrer de 2019

Leo Messi s'ha posat el Barça a l'esquena aquest dissabte i ha remuntat un resultat en contra en el partit contra el Sevilla, endollant un hat-trick al Sánchez Pizjuán i guanyant 2 a 4. L'actuació del crack argentí no ha passat per alt a Gabriel Rufián, diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, que ha volgut dir la seva, ironitzant amb la situació del castellà a Catalunya.Rufián ha carregat contra l'argument que l'idioma espanyol és minoritari i perseguit al territori català, fet que li ha provocat les crítiques d'espanyolistes a la xarxa. El diputat ha resultat irònic també amb les opinions futbolístiques sobre el peu dret de Messi, que no és el seu natural, i opinen que és "dolent".

