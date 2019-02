UPyD se suma a la plataforma de Valls per l'alcaldia de Barcelona

Después de varias reuniones y de varios encuentros, el Consejo de Dirección de @UPYD ha tomado la decisión de apoyar y sumarse a la plataforma @VallsBCN_2019, liderada por Manuel Valls.https://t.co/nQuBIIOky7 — Cristiano Brown (@Cristiano_Brown) 23 de febrer de 2019

El consell de direcció d'UPyD ha acordat sumar-se a la plataforma electoral que lidera l'exministre francès i candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls, per les eleccions municipals.Així ho ha detallat aquest dissabte a través de les xarxes socials el portaveu nacional de la formació, Cristiano Brown, que considera que "pel seu pragmatisme, moderació i trajectòria política és l'únic que pot liderar aquesta transformació i garantir que Barcelona torni a ser el motor de Catalunya, Espanya i Europa"."Davant la política municipal del sectarisme i de l'enfrontament exercida per Ada Colau, Valls encarna el projecte cosmopolita, obert i transformador que necessita Barcelona", ha afirmat. Cristiano Brown ha garantit a Manuel Valls que la seva formació li donarà tot el seu "treball i col·laboració per tornar Barcelona al centre dels ciutadans i dels seus problemes".