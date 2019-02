La rotunda afirmació d'Arrimadas a Évole que s'ha ensorrat avui

Arrimadas le dijo hace 3 semanas a Évole que quería ser presidenta de Catalunya y que su prioridad era la política catalana. Tres semanas... https://t.co/pVcjU0IyWa — Neus Tomàs (@neustomas) 23 de febrer de 2019

"Em deixaré la pell perquè Albert Rivera sigui el pròxim president del govern espanyol". Aquesta és la primera frase que ha pronunciat Inés Arrimadas com a candidata de Ciutadans per Barcelona en les properes eleccions espanyoles. La líder de Ciutadans a Catalunya deixa la política catalana per intentar dur Albert Rivera fins a la Moncloa D'acord amb les seves declaracions aquest dissabte a Madrid, no és estrany, doncs, pensar que la màxima prioritat política d'Arrimadas en aquests moments és el Congrés dels Diputats. Ara bé, fa menys d'un mes, tan sols unes setmanes enrere, les voluntats que expressa qui fins ara era la cap de l'oposició al Parlament eren diametralment diferents.En un cara a cara amb Irene Montero, portaveu del grup parlamentari d'Units Podem al Congrés, en el marc d'un programa de Salvados , Arrimadas va assegurar a Jordi Évole que el seu "objectiu polític a curt termini" era treballar per aconseguir ser presidenta de la Generalitat. "Tinc tanta feina per fer a Catalunya i crec que requerirà tant temps", reflexionava. Sembla, doncs, que menys de 30 dies després, les seves prioritats han canviat radicalment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor