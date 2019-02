El Barça guanya contra el Sevilla (2-4) amb un Messi estel·lar

El Barça ha aconseguit els tres punts aquest dissabte contra el Sevilla gràcies a un gran Messi que ha firmat un hat-trick (2-4) que referma el liderat de la lliga.La primera part ha estat un bonic espectacle per a l'amant del futbol, però poc menys que un malson pels afeccionats del Barça, que han vist com el seu equip concedia ocasions amb facilitat. El Sevilla ha arribat sense esforç a l'àrea dels blaugrana, tous en defensa, poc controladors al mig del camp i amb una davantera desconnectada de la resta de l'equip. Coutinho ho ha provat de lluny al minut 17, però els sevillans han sabut muntar ràpids contraatacs que han posat l'ai al cor als de Valverde. Ben Yedder i Sarabia ho han intentat, però qui sí ha aconseguit obrir el marcador ha estat el lateral Jesús Navas, que ha culminat una contra després d'una pèrdua de Messi a la frontal de l'àrea del Sevilla.L'astre argentí ha esmenat l'error quatre minuts després, al 26, amb una espectacular volea que ha entrat per l'escaire de la porteria de Vaclík. El golàs del deu ha esperonat uns instants els de Valverde, que amb el pas dels minuts han demostrat que no li sabien donar el tomb a la inèrcia negativa del matx. Els sevillans continuaven creant amb facilitat i arribant a les immediacions de Ter Stegen sense que Piqué i un retornat Umtiti aconseguissin fermar les envestides. Al 42, una centrada de Sarabia l'ha rematat Mercado tot i sol i a plaer per situar el 2-1 al marcador. Resultat just al final dels primers 45 minuts.Valverde ha fet entrar Sergi Roberto i Dembelé per Semedo i Vidal a l'inici de la segona part per intentar intensificar el ritme ofensiu i angoixar la defensa sevillana. L'equip ha sortit amb un altre ànim i amb intenció d'atacar per banda amb l'esperança que Suárez (perdut com en els darrers partits) i Messi enganxessin alguna pilota. El Barça ha pressionat i ha mantingut la pilota en camp rival, però les ocasions clares no arribaven i el temps corria en contra. No obstant, un altre cop Messi a passada de Dembelé ha col·locat la bola lluny de l'abast del porter del Sevilla, que ha vist com el segon del Barça tornava a entrar per l'escaire.El Barça ha vist oportunitat de guanyar el partit i ha tirat línies endavant. El Sevilla s'ha anat replegant i gairebé semblava que firmés el resultat, però no ha pogut frenar Messi, que al 71 ha connectat un nou xut que ha tret bé el porter local, amb feina durant la darrera mitja hora. Els de Valverde han cregut amb la remuntada i altre cop l'argentí ha picat una pilota després d'un rebuig dins de l'àrea per culminar la remuntada que ha sentenciat Suárez al temps afegit amb un xut dins de l'àrea amb un Sevilla rendit.Amb els tres punts al sarró, la pressió és ara per Atlético i Reial Madrid, que han de guanyar si no volen perdre més opcions per guanyar la lliga.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor