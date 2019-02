Lorena Roldán substituirà Arrimadas al capdavant de Ciutadans a Catalunya

Mucha suerte en esta nueva etapa, @InesArrimadas. Tu valentía, firmeza y determinación en la defensa de la libertad en Cataluña nos va a seguir acompañando allí donde estés. Será un honor que seas la voz de millones de catalanes en el Congreso. Todo mi apoyo #GraciasInés 🇪🇸🍊 — Lorena Roldán (@Lroldansu) 23 de febrer de 2019

La senadora i diputada al Parlament Lorena Roldán substituirà l'actual cap de l'oposició al Parlament per Ciutadans, Inés Arrimadas, al capdavant del partit una vegada l'encara líder del partit taronja deixi la cambra catalana , segons ha pogut saber l'ACN.Roldán ha estat de les primeres a mostrar el seu suport a Arrimadas a través de Twitter, després que aquesta hagi confirmat la seva voluntat a ser cap de llista a les eleccions del 28-A per Barcelona.La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dissabte el seu salt a la política espanyola i es presentarà a les primàries per ser cap de llista del partit taronja per Barcelona el 28-A. Albert Rivera ha celebrat que "la dona més preparada i valenta" de la política espanyola sigui al seu costat en la pròxima campanya: "Això vol dir que anem a totes i que volem governar Espanya. El 28-A hem d'omplir les urnes de vots taronges enviant Sánchez a l'oposició".

