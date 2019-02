Colau demana a Sánchez si ha «abandonat el flirteig» amb Ciutadans

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha instat el president del govern espanyol Pedro Sánchez a "abandonar el flirteig amb Ciutadans" i apostar per "les polítiques de canvi" de cara a les pròximes eleccions del 28 d'abril.En un acte aquest dissabte amb nous militants de Barcelona en Comú, l'alcaldessaha urgit el president del govern espanyol Pedro Sánchez a "regular" el preu del lloguer dels habitatges abans de les eleccions generals del 28 d’abril i a no deixar-ho en mans de l’executiu que surti de les urnes.Colau s’ha dirigit en castellà a Sánchez per exigir-li que "compleixi el compromís de regulació dels lloguers abusius", que el president "va signar" i incloure al seu projecte de pressupostos. Tot i la fallida en la tramitació dels comptes del 2019 i la convocatòria d’eleccions, Colau ha afirmat que la regulació es podria aprovar a través d’un Decret "la setmana vinent" i per això ha demanat a Sánchez "si ha abandonat el flirteig" amb Ciutadans i vol "apostar per polítiques de canvi".Colau també ha advertit aquest dissabte de "l’error" que representaria "supeditar la lluita pels drets i llibertats fonamentals a la lluita pels drets socials". Davant la convocatòria d’eleccions el proper 28 d’abril, Colau ha posat sobre la taula el seu compromís amb "la radicalitat democràtica" i defensa de la no criminalització de l’independentisme per demanar al sobiranisme "anar junts, sense contraposar una agenda amb l’altra".En clau estatal, l’alcaldessa ha assegurat que "malgrat el que asseguri el PSOE", les promeses electorals socials "només arriben si arriben amb força" candidatures com la seva, "que no tenen deutes amb ningú".