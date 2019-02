Aquestes són les pitjors pel·lícules de l'any 2018

PITJOR PEL·LÍCULA

Holmes & Watson



PITJOR DIRECTOR

Etan Cohen per Holmes & Watson



PITJOR ACTOR

Donald Trump, per Death of a Nation i Fahrenheit 11/9



PITJOR ACTRIU

Melissa McCarthy per The Happytime Murders i Life of the Party



PITJOR ACTOR SECUNDARI

John C. Reilly per Holmes & Watson



PITJOR ACTRIU SECUNDÀRIA

Kellyanne Conway per Fahrenheit 11/9



PITJOR "DUO"

Donald Trump i "la seva maleïda confusió perpètua"



PITJOR PREQÜELA, REMAKE, "RIP-OFF" O SEQÜELA

Holmes & Watson



PITJOR GUIÓ

50 Shades Freed (50 sombras liberadas)



THE RAZZIE REDEEMER

Melissa McCarthy per Can you ever forgive me?