El partit de Fachin iniciarà contactes amb l'esquerra sobiranista pel 28-A

El partit que va crear Albano-Dante Fachin per entomar el repte de les eleccions municipals des de l'esquerra sobiranista anuncia que també pretén concórrer a les eleccions espanyoles convocades per al proper 28 d'abril. En un comunicat , la formació Som Alternativa explica que, en les properes setmanes, contactarà amb "organitzacions, col·lectius i partits" per formar equip i combatre a les urnes "el bloc del 155 i el feixisme".En aquest sentit, el moviment impulsat per diputats i exdiputats dels comuns tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats assenyala que és "perillós" arriscar-se a cedir espais de representació política a la dreta i a la ultradreta representada per Vox."Els resultats del 28-A condicionen el futur dels catalans i les catalanes, que és imprescindible tenir al centre de qualsevol proposta el fet que els drets socials i els drets polítics són absolutament indissociables, que el Règim del 78 es manifesta en la repressió política amb la mateixa contundència que ho fa quan desnona, privatitza, precaritza i criminalitza la protesta i que, per això, cal donar resposta global", destaca el comunicat difós pel partit.Amb tot, Som Alternativa apunta que la situació que s'està vivint a Catalunya és "absolutament excepcional" i que l'Estat no ha respectat en cap moment el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21-D.

