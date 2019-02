Detingut a València per fer-se passar per revisor de gas i robar a les àvies

La policia espanyola ha detingut un home de 27 anys a València per presumptament fer-se passar per revisor de gas per robar 200 euros a una dona de 80 anys. La víctima va adonar-se'n que l'estaven enganyant i el jove va ser detingut gràcies a un ciutadà que va apuntar la seva matrícula.El sospitós va aconseguir entrar al domicili de l'anciana fent-se passar per revisor. Segons el relat policial, l'home va manipular la mànega de gas i la senyora va comprendre que no era revisor. En aquell moment, el suposat revisor li va exigir un pagament de 300 euros en metàl·lic, tot i que la dona només en tenia 200. L'home, amb diversos antecedents, està acusat d'un delicte de robatori i intimidació i ja ha passat a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor