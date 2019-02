El PP adverteix Arrimadas pel viatge a Waterloo: «Legitima un pròfug de la justícia»

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha mostrat aquest dissabte la seva "estupefacció" pel viatge que Inés Arrimades farà demà diumenge a Waterloo perquè "legitima a un pròfug de la justícia" i "cau en una retòrica populista" que li fa el joc a Carles Puigdemont. El líder popular creu que amb la visita, Arrimades "dóna oxigen" a l'expresident de la Generalitat quan el que caldria fer "és aïllar-lo". "No sé com ha tingut aquesta idea", ha reblat.Fernández, que acompanyat de Dolors Montserrat ha participat en el VIII Campus de Noves Generacions de Catalunya, també ha criticat els actes de protesta convocats pels CDR contra la visita del rei a Barcelona en motiu del sopar d'inauguració del MWC perquè, a banda de ser una falta de respecte al cap de l'Estat, posen en risc "la imatge internacional de Catalunya".Per la diputada popular al Congrés, Dolors Montserrat, la visita d'Arrimadas a Waterloo, a banda de legitimar a Puigdemont, demostra un cop més que "mai" una victòria com la de la formació taronja a les darreres eleccions autonòmiques a Catalunya "ha servit per tant poc". En aquest sentit, la diputada ha deixat clar que en vista a les eleccions generals de l'abril, el vot a Cs "és un vot inútil" perquè cada suport que no sigui per Casado "anirà cap a Sánchez i Torra".Sobre l'absència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al besamans al rei Felip VI en el sopar d'inauguració del Mobile World Congress (MWC), el president del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat que "és una falta de respecte institucional i Aquí, el líder popular ha afegit que el posicionament de Colau demostra de nou "que no sap ben bé a quin costat ideològic està". "Estem parlant del cap de l'estat i de respecte institucional i es demostra que Colau, com l'independentisme, no està del costat dels catalans i espanyols que es van dotar d'una democràcia i una constitució", ha afegit.

