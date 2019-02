Poble Lliure s'uneix al Consell per la República

Poble Lliure ha decidit entrar a format part del Consell per la República (@CatalanCouncil), després d'una consulta interna en què la militància ha donat suport àmpliament a aquesta opció. Així mateix, fem una crida als militants, col•laboradors i simpatitzants a inscriure-s'hi. — Poble Lliure 🎗 (@Poble_Lliure) 23 de febrer de 2019

4️⃣. Que es garanteixi l'obertura i posada en funcionament d'oficines territorials del @CatalanCouncil al territori català, que serveixin de vincle per a reforçar la capacitat executiva de les seves decisions. — Poble Lliure 🎗 (@Poble_Lliure) 23 de febrer de 2019

Poble Lliure entra a formar part del Consell per la República, que realitzarà una reunió amb tots els membres de la seva executiva aquest dissabte a la Casa de la República, a Waterloo. L'organització vinculada a la CUP, que en un principi es va mantenir al marge, ha decidit unir-se a l'organisme després d'una consulta interna. La majoria de la militància a votat a favor d'entrar al Consell, segons ha explicat la mateixa formació a Twitter.Ara bé, Poble Lliure adverteix que l'ingrés a l'organisme polític, coordinat des de l'exili, no és, en cap cas, un "xec en blanc" i han transmès diverses exigències, resumides en cinc punts, a la cúpula. L'organització demana, entre altres qüestions, acció internacional republicana amb "visió d'Estat" i que el Consell per la República obri oficines territorials a Catalunya.En aquesta reunió presencial es pretén debatre sobre diferents aspectes de l'organisme, com ara la incorporació d'algun membre més a la seva estructura política. Formen part del Consell de Govern l'expresident Carles Puigdemont, que n'és el president fundacional, l'exconseller Toni Comín com a vicepresident, els exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí, la presidenta de l'ANC Elisenda Paluzie, l'advocada Neus Torbisco-Casals, el diputat de Demòcrates adscrit al grup parlamentari d'ERC Antoni Castellà i la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, tots ells designats a títol personal per Puigdemont per "ajudar" en aquesta primera fase.En l'acte de presentació del desembre, Puigdemont va assegurar que el Consell per a la República actuaria com un organisme que podrà ser "tot allò que les institucions no poden fer", reivindicant-lo com un espai "lliure" en el context de "llibertat vigilada".

