Aragonès crida a fer una «primavera republicana» en les properes cites electorals

Ernest Maragall, aquest dissabte a Tarragona Foto: ACN

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha fet una crida aquest dissabte al migdia a fer, a partir de les eleccions generals, municipals i europees, una "primavera republicana" davant d'aquells que "voldrien una tardor fosca de reculada de drets i llibertats"."Anem a fer una primavera republicana que enforteixi el projecte de llibertat, justícia, fraternitat, progrés social i independència. Fem-la des de tots els pobles i ciutats i anem a alliberar el país sencer", ha reivindicat Aragonès des de la jornada municipalista de la formació a Tarragona.En aquesta línia, ha encoratjat el partit a treballar per construir "una aliança de municipis sense por" als comicis municipals per "plantar cara a l'extrema dreta".El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat que la formació "estendrà la mà a totes les forces sobiranistes" per "fer la unitat d'acció i estratègica que aquest país necessita" després de les eleccions municipals.En la jornada municipalista celebrada aquest dissabte a Tarragona, Maragall ha dit que estendran els braços per "fer ben visible el bloc democràtic del 80% que tan sovint esmentem, que segurament existeix però que hem de convertir en força activa i compromesa en torn els conceptes de llibertat i democràcia".Alhora, però, Maragall ha carregat contra els comuns pel seu discurs, que considera que té "poc a veure el que diuen a Madrid i el que diuen aquí". D'altra banda, el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona considera que serà "fonamental" que en els pròxims mesos el bloc independentista surti als carrers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor