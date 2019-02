Froilán va ser a la manifestació espanyolista de Colón... amb permís explícit de la Zarzuela

El nom de Felipe Juan Froilán torna a sonar a la premsa madrilenya. Segons ha publicat El Mundo , el nebot de Felip VI va anar a la manifestació convocada per Vox, PP i Ciutadans a Colón per protestar contra el diàleg entre Catalunya i l'Estat. Ho va fer, a més, amb el permís explícit de la Casa Reial. Tal com detalla el mateix diari, va rebre la validació de la Zarzuela perquè la concentració no estava organitzada "per un únic partit".Froilán, implicat en nombroses polèmiques per baralles en discoteques i afers diversos, es va manifestar, bandera en mà, per mostrar la seva indignació davant els gestos de Pedro Sánchez amb l'independentisme. Va anar amb un grup d'amics, que corejava els càntics més populars: des de "Sánchez vete ya" fins a "Puigdemont a prisión".Segons explica El Mundo, Froilán riu molt amb els muntatges fotogràfics que circulen per WhatsApp sobre Santiago Abascal, líder de la formació ultra Vox. Ell no mostra clarament de quin partit és partidari, sempre segons els detalls que facilita el diari, però els seus amics no tenen problemes en proclamar que són seguidors de Pablo Casado, Rivera o el mateix Abascal.

