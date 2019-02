Aquí tenemos a @JosepBorrellF diciéndole en un inglés macarrónico a una periodista norteamericana que vocalice mejor y hable mejor su propio idioma.

Lo que nos está dando este hombre a nivel internacional es impagable.

pic.twitter.com/FzxjWug7uj — Raf 👀 (@Rafman32) 21 de febrer de 2019

Josep Borrell acumula diverses experiències peculiars en mitjans de comunicació internacionals. El darrer exemple ha tingut lloc a la cadena nord-americana Bloomberg. En una entrevista en directe, el ministre d'Exteriors espanyol demana a la periodista, que li feia la pregunta en anglès, que vocalitzi millor.Un cop verbalitzada la pregunta per part de la presentadora i després d'uns segons de silenci dubitatiu, Borrell reconeix que no ha entès la pregunta i demana disculpes, però immediatament després etziba: "Pots parlar més a poc a poc i vocalitzar millor, per favor?".

