Un diari gallec manipula sobre accions dels CDR amb fotos d'una manifestació a Castella i Lleó

La vaga general del passat dijous ha tornat a generar fake news a la premsa espanyola. Un dels casos més flagrants ha estat detectat al Diario de Ferrol, que per informar sobre l'aturada va manipular una notícia sobre els CDR.En una piulada, el rotatiu feia referència a la vaga i al tall de l'A-7 a l'Ampolla, i il·lustrava la notícia amb una imatge d'una carretera tallada amb neumàtics cremant i sis homes amb la cara tapada al davant. Un detall, però, evidenciava que la imatge no era de Catalunya, sinó de Castella i Lleó.A l'extrem dret de la fotografia es veu una senyal de trànsit on s'hi pot llegir que la ciutat de Lleó està a 77 quilòmetres, una distància que palesa que la instantània no correspon ni en dia ni en lloc a les manifestacions de Catalunya. Diversos usuaris han carregat a les xarxes contra el diari, que tot i això ha mantingut el tuit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor